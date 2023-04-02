Рыбакина поздравила Квитову с победой на турнире в Майами
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после поражения в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США) поздравила с завоеванием титула 12-ю ракетку мира представительницу Чехии Петру Квитову.
Квитова выиграла решающий поединок со счётом 7:6 (16:14), 6:2. Матч продолжался 1 час и 42 минуты.
«Конечно, хочу поздравить Петру и её команду с потрясающими двумя неделями здесь, в Майами. И пожелать удачного года. Хочу поблагодарить каждого, кто помогал в организации турнира — невероятная атмосфера. Спасибо за поддержку на протяжении четырёх сложных недель. Я рада результату и горжусь собой, моей командой», — сказала Рыбакина во время церемонии награждения на корте.
Чешка завоевала свой первый титул в сезоне и 30-й в карьере.
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