Елена Рыбакина оценила решение Уимблдона допустить россиян до соревнований в 2023 году

Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала решение Уимблдона допустить российских и белорусских игроков до соревнований в 2023 году.
По условиям допуска российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию нейтральности. Им запретят демонстрировать государственные символы, делать заявления в чью-либо поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.
«Они играли в таком (нейтральном) статусе все остальные турниры. Единственным турниром «Большого шлема», куда не допускали этих игроков, был Уимблдон. Я думаю, если продолжать играть без флагов, то допуск теннисистов — это верное решение», — сказала Рыбакина на пресс-конференции после поражения в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
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