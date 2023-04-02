Светлана Кузнецова: последние заявления Квитовой, мягко говоря, удивили

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о недавних словах двукратной чемпионки Уимблдона чешки Петры Квитовой, которая выступила против допуска россиян на Уимблдон.
«Понимаю, что в прошлом году Уимблдону было тяжело, потому что там не было очков. Но я считаю, что россиян нельзя допускать – и на Олимпиаду тоже», — ранее заявила Квитова, завоевавшая титул на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.
«Смотрю финал и очень болею за Рыбакину. Последние заявления Квитовой, мягко говоря, удивили. Большинство спортсменов молчат и стараются не связывать спорт с политикой. Чтобы делать такие высказывания, нужно тему хорошо знать», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
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