Ришар Гаске: сейчас мячи больше похожи на те, что продают в супермаркете

Французский теннисист Ришар Гаске (40-я ракетка мира) выразил недовольство в связи с качеством мячей, которыми сейчас играют в туре.

«После пандемии коронавируса мячи стали медленнее, в этом нет никаких сомнений. Я говорю это уже два года, это не новость. Как только они стали большими и мягкими, я сказал своему тренеру: «Что это за дерьмо?» Сейчас спортсмены начинают говорить об этом везде. Я уверен, что всё не так, как было раньше.

Раньше мячи были лёгкими и быстрыми, я мог их очень хорошо контролировать, потому что это одна из сильнейших моих сторон. Теперь вне зависимости от бренда по качеству все они больше похожи на мячи из супермаркета. Есть лишь пара исключений», — приводит слова Гаске Tennis Head.