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Танаси Коккинакис назвал «полным дерьмом» мячи на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Танаси Коккинакис назвал «полным дерьмом» мячи на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде австралийский теннисист Танаси Коккинакис жёстко раскритиковал качество мячей на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Это произошло в финале квалификации. По ходу матча Коккинакис назвал мячи «полным дерьмом» и «безумно плохими».

Отметим, что австралийцу удалось пробиться в основную сетку соревнований в Индиан-Уэллсе. В финале Танаси со счётом 6:4, 6:4 обыграл итальянца Маттео Арнальди.

В матче первого круга Коккинакис сразится с 24-летним представителем США Брендоном Холтом (193-я ракетка мира, WC).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

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