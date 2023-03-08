Танаси Коккинакис назвал «полным дерьмом» мячи на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде австралийский теннисист Танаси Коккинакис жёстко раскритиковал качество мячей на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Это произошло в финале квалификации. По ходу матча Коккинакис назвал мячи «полным дерьмом» и «безумно плохими».
Отметим, что австралийцу удалось пробиться в основную сетку соревнований в Индиан-Уэллсе. В финале Танаси со счётом 6:4, 6:4 обыграл итальянца Маттео Арнальди.
В матче первого круга Коккинакис сразится с 24-летним представителем США Брендоном Холтом (193-я ракетка мира, WC).
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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