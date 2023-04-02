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Медведев догнал Сафина по количеству побед на турнирах «Мастерс»

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев по количеству побед на турнирах «Мастерс» догнал лидера среди россиян — Марата Сафина, теперь у спортсменов по пять подобных побед.

Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

Таким образом, российский теннисист выиграл пятый турнир серии «Мастерс» в карьере.

Россияне, побеждавшие в турнирах «Мастерс»:

1–2. Марат Сафин — пять титулов.

1–2. Даниил Медведев — пять титулов.

3. Николай Давыденко — три титула.

4. Андрей Чесноков — два титула.

5. Карен Хачанов — один титул.

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн. Предыдущим чемпионом соревнований был первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который на этом турнире проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.