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Даниил Медведев, Янник Синнер: онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Майами-2023, результаты, сетка, где смотреть

Медведев vs Синнер — финал «Мастерса» в Майами! Кому достанется главный приз? LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев, Янник Синнер: онлайн-трансляция
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Жара во Флориде! Наконец-то дождались главного матча на супертурнире! Что покажет наш парень? Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на супертурнире в Майами. Поздно вечером в воскресенье состоится главный матч «Мастерса» во Флориде – финал мужского одиночного разряда. Россиянин Даниил Медведев (4-й номер посева) противостоит итальянцу Яннику Синнеру (10). Ранее спортсмены встречались 5 раз, и во всех случаях неизменно побеждал Даниил. Последний их матч состоялся в рамках финала турнира ATP-500 в Роттердаме-2023. Именно тогда началась потрясающая серия Медведева – выход в решающий матч пяти турниров подряд. После Роттердама последовали Доха, Дубай, Индиан-Уэллс и вот теперь Майами. Причём три из этих финалов завершились победами. Что будет на этот раз – скоро узнаем!

ATP Masters 1000. Майами – 2023. Сетка
Майами (м). Финал
02 апреля 2023, воскресенье. 20:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4 		   
5 		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Финал начался! Расписание дня
Live Даниил Сальников

Недолго длилось преимущество Синнера. Уже в следующем гейме Медведев добился обратного брейка — 3:3!

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

20:50 Даниил Сальников

Первые проблемы у Даниила на подаче начались в 5-м гейме. 4 брейк-пойнта отыграл россиянин, 5 раз было «ровно». И всё-таки додавил итальянец соперника, с 5-й попытки добившись брейка. 3:2 в пользу Синнера.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Mike Frey/Getty Images)

20:48 Даниил Сальников

Для Даниила это уже 8-й финал серии «Мастерс» в карьере, и счёт в этих матчах у него был 4-3.

Все финалы Медведева на «Мастерсах» — 4-3:
1. Монреаль-2019. Надаль – Медведев – 6:3, 6:0.
2. Цинциннати-2019. Медведев – Гоффен – 7:6, 6:4.
3. Шанхай-2019. Медведев – Зверев – 6:4, 6:1.
4. Париж-2020. Медведев – Зверев – 5:7, 6:4, 6:1.
5. Торонто-2021. Медведев – Опелка – 6:4, 6:3.
6. Париж-2021. Джокович – Медведев – 4:6, 6:3, 6:3.
7. Индиан-Уэллс-2023. Алькарас – Медведев – 6:3, 6:2.
8. Майами-2023. Медведев – Синнер — ?
20:30 Даниил Сальников

Более 10 минут длился 2-й гейм на подаче Синнера. 4 раза было ровно. Итальянец отыграл брейк-пойнт. 1:1. А Медведев снова взял свою подачу под ноль! Вот это начало. 2:1.

20:22 Даниил Сальников

Медведев подавал первым и взял свой гейм под ноль — 1:0. А вот на первой же подаче Синнера у итальянца начались проблемы.

20:15 Даниил Сальников

Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» предположил, как сложится финал:

Медведев показал себя с очень хорошей стороны в игре с Хачановым. Мне кажется, он вошёл в игру после этого матча. В финале у Дани больше шансов на победу. Но Синнер мне очень нравится. Последние две недели Янник играет очень здорово. Медведев не будет допускать большого количества ошибок. Он прошёл хорошую психологическую подготовку и беготню против Хачанова, который его давил. У него была хорошая закалка перед этим финалом
20:12 Даниил Сальников

Разминка завершена. Всё самое интересное впереди. Так кто же?

20:03 Даниил Сальников

Финал начался!

И уже выходят теннисисты на стадион. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.

Майами (м). Финал
02 апреля 2023, воскресенье. 20:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4 		   
5 		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
20:01 Даниил Сальников

И самое время решить для себя — кто же сегодня победит?

Если у вас не открывается опрос, пройти его можно по ссылке.

20:00 Даниил Сальников

И начинается наша битва! Настало время Ч. Кто победит?

19:55 Даниил Сальников

С Синнером россиянин играл до этого 5 раз и во всех случаях победил Даниил.

Все матчи Медведева с Синнером — 5-0:
1. Марсель-2020. 1/8 финала. Победа — 1:6, 6:1, 6:2.
2. Марсель-2021. 1/4 финала. Победа — 6:2, 6:4.
3. ATP Finals — 2021. Группа. Победа — 6:0, 6:7, 7:6.
4. Вена-2022. 1/4 финала. Победа — 6:4, 6:2.
5. Роттердам-2023. Финал. Победа — 5:7, 6:2, 6:2.
19:49 Даниил Сальников

Надо сказать, что Даниил пребывает сейчас в прекрасном расположении духа. За 7 игровых недель на пяти турнирах подряд он одержал более 20 побед и потерпел только одно поражение — от Карлоса Алькараса в финале Индиан-Уэллса. Россиянин, кстати, отнёсся философски к тому, что прервалась его серия из 19 поражений. Мол, одна серия закончилась, новая начнётся. Так и получилось. В Майами он победил уже четырёх соперников, а ещё один не явился на матч. Так что лиха беда начало.

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19:44 Даниил Сальников

В субботу на мужском турнире был день отдыха, а я пятницу прошли полуфиналы, в которых Медведев справился с соотечественником Кареном Хачановым, а Синнер — с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Кстати, это поражение отбросит в понедельник испанца с первого места в рейтинге ATP, и на вершину вернётся Новак Джокович.

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19:41 Даниил Сальников

Расписание дня

Главный матч пройдёт первым запуском. За титул сразятся Даниил Медведев и Янник Синнер.

Мужчины. Финал
20:00 мск. Синнер (Италия, 10) – Медведев (Россия, 4)
Не ранее 22:30. Женский парный финал
1
1
0
0
0
1
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Теги Теннис ATP Даниил Медведев Янник Синнер •••

Заглавное фото: Al Bello, Clive Brunskill/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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