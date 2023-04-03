Видеообзор матча Медведева с Синнером в финале «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

Таким образом, это уже 19-й титул в карьере российского теннисиста, 18 из которых он завоевал на харде. При этом Медведев является лидером среди всех теннисистов по количеству титулов на хардовом покрытии с 2019 года — 16. Вторым по этому показателю является 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович — 14. Третье место принадлежит ещё одному россиянину, Андрею Рублёву — 10.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

На пути к финалу в Майами Медведев одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Алис (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).