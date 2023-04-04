Евгения Родина проиграла Лейле Фернандес и вылетела с турнира в Чарльстоне
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Российская теннисистка Евгения Родина (330-я ракетка мира) не смогла выйти в следующую стадию турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает $ 780 тыс.
В матче первого круга российскую теннисистку в двух сетах обыграла 51-я ракетка мира, представительница Канады Лейла Фернандес — 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Родина выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Фернандес четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Следующей соперницей Лейлы Фернандес на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне станет 33-я ракетка мира, испанка Паула Бадоса.
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