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Евгения Родина проиграла Лейле Фернандес и вылетела с турнира в Чарльстоне

Евгения Родина проиграла Лейле Фернандес и вылетела с турнира в Чарльстоне
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Российская теннисистка Евгения Родина (330-я ракетка мира) не смогла выйти в следующую стадию турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает $ 780 тыс.

В матче первого круга российскую теннисистку в двух сетах обыграла 51-я ракетка мира, представительница Канады Лейла Фернандес — 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Родина выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Фернандес четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Следующей соперницей Лейлы Фернандес на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне станет 33-я ракетка мира, испанка Паула Бадоса.

Чарльстон. 1-й круг
04 апреля 2023, вторник. 21:30 МСК
Лейла Фернандес
51
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Евгения Родина
330
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
Комментарии
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