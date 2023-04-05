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Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Чарльстоне
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70-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает $ 780 тыс.

В матче второго круга турнира российская теннисистка обыграла француженку Ализе Корне со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 3 часа минут. По ходу игры Калинская два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 18. На счету Корне три подачи навылет, деcять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнт из девяти.

Следующей соперницей Анны Калинской на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне станет победительница противостояния Виктории Азаренко (Беларусь) и Слоан Стивенс (США).

Чарльстон. 2-й круг
04 апреля 2023, вторник. 23:05 МСК
Ализе Корне
64
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 2
7 7 		4 6
         
Анна Калинская
70
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Комментарии
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