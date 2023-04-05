Каспер Рууд вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Эшториле, где сразится с Баэсом
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).
В матче второго круга первый сеяный Рууд обыграл 147-ю ракетку мира португальца Жоау Соузу (WC) со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 15 минут. Рууд четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 18. На счету Соузы четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в полуфинал соревнований в Эшториле Рууд сразится с пятым сеяным Себастьяном Баэсом из Аргентины.
Призовой фонд соревнований в Эшториле составил € 562 815. Его действующим чемпионом является именно Баэс.
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