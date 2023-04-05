Тренер Алькараса: если с игроком говорить только о теннисе, вы оба выгорите

Испанский тренер по теннису в настоящем и профессиональный теннисист в прошлом Хуан-Карлос Ферреро рассказал об опыте работы с Карлосом Алькарасом и их взаимоотношениях со спортсменом.

«Альберт Морина, агент Карлоса, знает, что я очень строгий человек. Тяжёлая работа — единственный путь, который я знаю. Он думал, что Карлосу нужен тот, кто наведёт порядок на его пути. Он знал, что у Карлоса невероятный талант, но ему нужно создать условия, помогающие ему развиваться и как личности, и как игроку.

Мой план состоял в том, чтобы просто работать и воспитывать игрока. Моей целью было сделать его №1 за неопределённый период времени, но я не думал, что это получится сделать так быстро. Когда вы видите, что спортсмен тренируется весь день, вас это не удивляет, потому что вы видите его уровень ежедневно. Но удивительно, что развитие прошло быстро на каждом из этапов: Futures, Challengers, ATP-250. Очень трудно добиться успеха так быстро, даже если спортсмен — уникальный», — сказал Ферреро в интервью изданию Tennis Majors.

Тренер отметил, что для него важно общаться с игроком не только про технику подготовки к соревнованиям, но и на обыденные темы: «Мне нравится обсуждать с игроками, как мы должны действовать. Я не из тех тренеров, которые говорят: «Сделай это без обсуждения!» Мы говорим обо всём, даже если у меня уже есть план на будущее. Я стараюсь чему-то научиться у каждого тренера, с которым я разговариваю. Поэтому я открыт и к диалогу со спортсменами.

Связь с игроком очень важна. Тренировка должна быть чем-то большим, чем отбивание мячей, доставка полотенец и выполнение упражнений. Нужно говорить обо всём со своим игроком. Если вы говорите только о теннисе, вы выгораете, не так ли?»

Хуан-Карлос Ферреро — тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, который является самым молодым в истории лидером мирового рейтинга среди мужчин, победителем US Open — 2022 и восьми турниров ATP в одиночном разряде.