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Дель Потро: если в 2023-м проведу последний матч в жизни, то хочу сделать это на US Open

Дель Потро: если в 2023-м проведу последний матч в жизни, то хочу сделать это на US Open
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Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал своё желание сыграть на US Open – 2023.

«Моя цель – сыграть официальный матч на турнире ATP. Не знаю, буду ли готов на 100%, но если в этом году я проведу последний матч в жизни, то хотелось бы сделать это на US Open. Я сделаю, возможно, последний рывок в карьере, и кто знает, что получится. Бог решит, буду ли я готов», — приводит слова дель Потро Tennis.com.

34-летний дель Потро завершил карьеру на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) в феврале прошлого года из-за проблем с коленями. Для аргентинца это был первый матч с 2019 года. На протяжении трёх лет он перенёс четыре операции.

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