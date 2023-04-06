Варвара Грачёва проиграла Магде Линетт на турнире в Чарльстоне

Российская теннисистка Варвара Грачёва потерпела поражение во втором круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Грачёва встречалась с 19-й ракеткой мира польской теннисисткой Магдой Линетт (8). Матч продлился 2 часа и 56 минут и завершился со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4 в пользу Линетт. Грачёва три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Линетт два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующей соперницей Линетт в Чарльстоне станет американкая теннисистка Мэдисон Кис (9).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.