Варвара Грачёва проиграла Магде Линетт на турнире в Чарльстоне
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Российская теннисистка Варвара Грачёва потерпела поражение во втором круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
Грачёва встречалась с 19-й ракеткой мира польской теннисисткой Магдой Линетт (8). Матч продлился 2 часа и 56 минут и завершился со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4 в пользу Линетт. Грачёва три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Линетт два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.
Чарльстон. 2-й круг
05 апреля 2023, среда. 23:45 МСК
19
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|4
46
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Следующей соперницей Линетт в Чарльстоне станет американкая теннисистка Мэдисон Кис (9).
Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.
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