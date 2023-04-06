Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Варвара Грачёва проиграла Магде Линетт на турнире в Чарльстоне

Варвара Грачёва проиграла Магде Линетт на турнире в Чарльстоне
Комментарии

Российская теннисистка Варвара Грачёва потерпела поражение во втором круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Грачёва встречалась с 19-й ракеткой мира польской теннисисткой Магдой Линетт (8). Матч продлился 2 часа и 56 минут и завершился со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4 в пользу Линетт. Грачёва три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Линетт два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

Чарльстон. 2-й круг
05 апреля 2023, среда. 23:45 МСК
Магда Линетт
19
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		7 6
7 7 		5 4
         
Варвара Грачёва
46
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Следующей соперницей Линетт в Чарльстоне станет американкая теннисистка Мэдисон Кис (9).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023