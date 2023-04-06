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Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, где может встретиться с Бенчич

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, где может встретиться с Бенчич
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17-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче третьего круга Александрова (7) со счётом 6:4, 6:2 обыграла представительницу Австрии Юлию Грабер (89-й номер рейтинга). Их встреча продлилась 1 час 24 минуты. Александрова шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Грабер ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в полуфинал Александрова сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 4) — Шелби Роджерс (США).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является Бенчич.

Чарльстон. 3-й круг
06 апреля 2023, четверг. 20:25 МСК
Юлия Грабер
89
Австрия
Юлия Грабер
Ю. Грабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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