Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, где может встретиться с Бенчич

17-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче третьего круга Александрова (7) со счётом 6:4, 6:2 обыграла представительницу Австрии Юлию Грабер (89-й номер рейтинга). Их встреча продлилась 1 час 24 минуты. Александрова шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Грабер ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в полуфинал Александрова сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 4) — Шелби Роджерс (США).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является Бенчич.