Пегула пробилась в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, отыгравшись с 0:4 в решающем сете

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула с трудом пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче третьего круга Пегула (1) одолела представительницу Румынии Ирину Бегу (15) со счётом 7:5, 4:6, 6:4. Примечательно, что в решающем сете Пегуле удалось отыграться со счётом 0:4 по геймам. В общей сложности поединок продлился 2 часа 32 минуты. Пегула четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Бегу четыре эйса, восемь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

За место в полуфинале Пегула сразится с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (12).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.