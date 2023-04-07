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Пегула пробилась в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, отыгравшись с 0:4 в решающем сете

Пегула пробилась в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, отыгравшись с 0:4 в решающем сете
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула с трудом пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче третьего круга Пегула (1) одолела представительницу Румынии Ирину Бегу (15) со счётом 7:5, 4:6, 6:4. Примечательно, что в решающем сете Пегуле удалось отыграться со счётом 0:4 по геймам. В общей сложности поединок продлился 2 часа 32 минуты. Пегула четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Бегу четыре эйса, восемь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

За место в полуфинале Пегула сразится с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (12).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.

Чарльстон. 3-й круг
06 апреля 2023, четверг. 21:30 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Ирина Бегу
37
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
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