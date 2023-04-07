Определилась соперница Александровой в четвертьфинале турнира в Чарльстоне
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11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
В матче третьего круга Бенчич (4) со счётом 4:6, 7:5, 6:2 обыграла представительницу США Шелби Роджерс (44-й номер рейтинга). Их встреча продлилась 2 часа минуты. Бенчич четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Роджерс три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в полуфинал Белинда Бенчич сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, ранее обыгравшей представительницу Австрии Юлию Грабер…
Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составляет $ 780 637. Его действующей чемпионкой является Бенчич.
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