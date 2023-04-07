Определилась соперница Александровой в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче третьего круга Бенчич (4) со счётом 4:6, 7:5, 6:2 обыграла представительницу США Шелби Роджерс (44-й номер рейтинга). Их встреча продлилась 2 часа минуты. Бенчич четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Роджерс три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Белинда Бенчич сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, ранее обыгравшей представительницу Австрии Юлию Грабер…

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составляет $ 780 637. Его действующей чемпионкой является Бенчич.