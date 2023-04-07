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Определилась соперница Александровой в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Определилась соперница Александровой в четвертьфинале турнира в Чарльстоне
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11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче третьего круга Бенчич (4) со счётом 4:6, 7:5, 6:2 обыграла представительницу США Шелби Роджерс (44-й номер рейтинга). Их встреча продлилась 2 часа минуты. Бенчич четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Роджерс три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Белинда Бенчич сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, ранее обыгравшей представительницу Австрии Юлию Грабер…

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составляет $ 780 637. Его действующей чемпионкой является Бенчич.

Чарльстон. 3-й круг
07 апреля 2023, пятница. 00:15 МСК
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 2
         
Шелби Роджерс
44
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
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