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Павел Котов впервые вышел в полуфинал турнира ATP, обыграв в Марракеше О'Коннелла

Павел Котов впервые вышел в полуфинал турнира ATP, обыграв в Марракеше О'Коннелла
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114-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).

В матче 1/4 финала российский теннисист обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла (87-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут. По ходу игры Котов четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету О'Коннелла два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в финал турнира в Марракеше Павел Котов сразится со 126-й ракеткой мира, французом Александром Мюллером.

Призовой фонд турнира в Марракеше составляет € 562 815. Его действующим чемпионом является бельгиец Давид Гоффен.

Марракеш. 1/4 финала
07 апреля 2023, пятница. 20:30 МСК
Кристофер О'Коннелл
87
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 8 6 3
6 		6 6 7 7
         
Павел Котов
114
Россия
Павел Котов
П. Котов
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