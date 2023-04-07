Павел Котов впервые вышел в полуфинал турнира ATP, обыграв в Марракеше О'Коннелла

114-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).

В матче 1/4 финала российский теннисист обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла (87-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут. По ходу игры Котов четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету О'Коннелла два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в финал турнира в Марракеше Павел Котов сразится со 126-й ракеткой мира, французом Александром Мюллером.

Призовой фонд турнира в Марракеше составляет € 562 815. Его действующим чемпионом является бельгиец Давид Гоффен.