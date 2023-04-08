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Александрова уступила Бенчич в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Александрова уступила Бенчич в четвертьфинале турнира в Чарльстоне
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17-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче 1/4 финала российская теннисистка встречалась с 11-й ракеткой мира, представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Бенчич. Матч продолжался 1 час и 19 минут.

По ходу игры Александрова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и два брейк-пойнта из двух. На счету Бенчич три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в финал соревнований в Чарльстоне Белинда Бенчич сыграет с победительницей противостояния Джессики Пегулы и Паулы Бадосы.

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составляет $ 780 637. Его действующей чемпионкой является Бенчич.

Чарльстон. 1/4 финала
08 апреля 2023, суббота. 00:25 МСК
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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