Александрова уступила Бенчич в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

17-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче 1/4 финала российская теннисистка встречалась с 11-й ракеткой мира, представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Бенчич. Матч продолжался 1 час и 19 минут.

По ходу игры Александрова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и два брейк-пойнта из двух. На счету Бенчич три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в финал соревнований в Чарльстоне Белинда Бенчич сыграет с победительницей противостояния Джессики Пегулы и Паулы Бадосы.

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составляет $ 780 637. Его действующей чемпионкой является Бенчич.