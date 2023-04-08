Александрова уступила Бенчич в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

17-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
В матче 1/4 финала российская теннисистка встречалась с 11-й ракеткой мира, представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Бенчич. Матч продолжался 1 час и 19 минут.
По ходу игры Александрова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и два брейк-пойнта из двух. На счету Бенчич три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.
За выход в финал соревнований в Чарльстоне Белинда Бенчич сыграет с победительницей противостояния Джессики Пегулы и Паулы Бадосы.
Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составляет $ 780 637. Его действующей чемпионкой является Бенчич.
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