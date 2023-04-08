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Впервые с титула Шараповой в 2012 году в полуфинал турнира WTA-500 вышла четвёрка сеяных

Впервые с титула Шараповой в 2012 году в полуфинал турнира WTA-500 вышла четвёрка сеяных
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В Чарльстоне (США) впервые с 2012 года в полуфинальную стадию турнира категории WTA-500 вышла четвёрка сеяных игроков.

Полуфинальная стадия грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне (2023 год):

Джессика Пегула (США, 1) – Белинда Бенчич (Швейцария, 4);
Онс Жабер (Тунис, 2) – Дарья Касаткина (Россия, 3).

В последний раз четвёрка сеяных на турнирах WTA-500 добиралась до полуфиналов в 2012 году, на грунтовых соревнованиях в Штутгарте (Германия).

Полуфинальная стадия грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (2012 год):

Виктория Азаренко (Беларусь, 1) – Агнешка Радваньска (Польша, 4) – 6:1, 6:3;
Мария Шарапова (Россия, 2) – Петра Квитова (Чехия, 3) – 6:4, 7:6 (7:3).

Отметим, что тот титул в Штутгарте завоевала Шарапова, в финале обыграв Азаренко со счётом 6:1, 6:4.

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