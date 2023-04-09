Бенуа Пэр: я не был алкоголиком, мне просто хотелось веселиться

Бывшая 18-я ракетка мира французский теннисист Бенуа Пэр рассказал о значительных изменениях в своей жизни.

«Я сказал себе: «Полегче с алкоголем». Я не был алкоголиком. Мне просто нравилось. Я слишком много тусовался. Раньше я тоже устраивал вечеринки, но знал, когда это делать – после хороших результатов. А тут у меня не было никаких ограничений – не останавливал даже турнир через два дня. Настроение было хорошим, я не был в депрессии. Просто хотел веселиться.

Видео: Бенуа Пэр станцевал с бенгальской свечой во рту

Мне пришлось пройти курс детоксикации. Это уже окупается, кроме того, я сумел сбросить несколько килограммов. Также я много медитировал, разговаривал с мамой.

Важным стало 28 февраля этого года. Я подумал: «Что я делаю, играя на «челленджерах» перед двумя людьми?» — приводит слова Пэра RMC Sport.