«Теперь они точно не разлей вода». Кузнецова — о том, что Рублёв покрестил дочь Медведева

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала новость о том, что олимпийский чемпион 2020 года в миксте Андрей Рублёв стал крёстным отцом дочери чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира Даниила Медведева.
«Приятно смотреть на такую дружбу, как я уже говорила, это большая редкость в нашем нелёгком деле. Теперь точно не разлей вода», — написала Кузнецова в своих социальных сетях.
Медведев и Рублёв готовятся к выступлению на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, который пройдёт с 9 по 16 апреля. Медведев (3) в стартовом матче встретится с Лоренцо Сонего (WC) или квалифаером. Рублёв (5) начнёт свой путь на турнире с противостояния с Марком-Андреа Хюслером или Хауме Мунаром.
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