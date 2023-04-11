Илья Ивашко вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Хачановым

74-я ракетка мира белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче первого круга представителя Великобритании Даниэля Эванса (28-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой белорусского теннисиста со счётом 2:6, 6:2, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. По ходу игры Ивашко один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Эванса три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Ильи Ивашко на турнире в Монако станет россиянин Карен Хачанов. Победитель этого противостояния в матче третьего круга сыграет с ещё одним россиянином, Андреем Рублёвым.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.