Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Илья Ивашко вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Хачановым

Илья Ивашко вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Хачановым
Аудио-версия:
Комментарии

74-я ракетка мира белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче первого круга представителя Великобритании Даниэля Эванса (28-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой белорусского теннисиста со счётом 2:6, 6:2, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. По ходу игры Ивашко один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Эванса три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Ильи Ивашко на турнире в Монако станет россиянин Карен Хачанов. Победитель этого противостояния в матче третьего круга сыграет с ещё одним россиянином, Андреем Рублёвым.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 1-й круг
11 апреля 2023, вторник. 17:40 МСК
Даниэль Эванс
28
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
2 		6 6
         
Илья Ивашко
74
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023