Илья Ивашко вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Хачановым

74-я ракетка мира белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче первого круга представителя Великобритании Даниэля Эванса (28-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой белорусского теннисиста со счётом 2:6, 6:2, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. По ходу игры Ивашко один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Эванса три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником Ильи Ивашко на турнире в Монако станет россиянин Карен Хачанов. Победитель этого противостояния в матче третьего круга сыграет с ещё одним россиянином, Андреем Рублёвым.
Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.
- 11 апреля 2023
-
20:21
-
20:06
-
19:55
-
19:32
-
19:32
-
19:01
-
18:50
-
18:23
-
18:23
-
17:07
-
16:54
-
15:58
-
15:15
-
14:23
-
12:49
-
12:40
-
12:10
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
08:00
-
02:42
-
01:02
- 10 апреля 2023
-
23:22
-
23:00
-
23:00
-
22:29
-
22:00
-
21:30