Илья Ивашко — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 12 апреля, 12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) сразится с 74-й ракеткой мира белорусским спортсменом Ильёй Ивашко. Поединок поставлен на девятом корте на стадионе Монте-Карло Кантри Клуб и начнётся приблизительно в 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Илья Ивашко – Карен Хачанов во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.
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Хачанов и Ивашко трижды встречались друг с другом, и во всех трёх матчах российский теннисист оказывался сильнее. Последняя встреча состоялась на Кубке Дэвиса в 2018 году и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Хачанова.
Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.
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