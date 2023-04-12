Илья Ивашко — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 12 апреля, 12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) сразится с 74-й ракеткой мира белорусским спортсменом Ильёй Ивашко. Поединок поставлен на девятом корте на стадионе Монте-Карло Кантри Клуб и начнётся приблизительно в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Илья Ивашко – Карен Хачанов во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Хачанов и Ивашко трижды встречались друг с другом, и во всех трёх матчах российский теннисист оказывался сильнее. Последняя встреча состоялась на Кубке Дэвиса в 2018 году и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Хачанова.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.