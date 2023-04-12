Рууд победил ван де Зандсхулпа и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
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Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу во втором круге над 31-й ракеткой мира спортсменом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом и вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Во втором матче основной сетки соревнований Рууд нанёс поражение ван де Зандсхулпу со счётом 7:5, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
Рууд подал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Ван де Зандсхулп два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13.
За выход в четвёртый круг «Мастерса» в Монте-Карло Рууд сыграет с 100-й ракеткой мира немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом.
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