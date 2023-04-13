«Это мой учитель по теннису». Лукашенко провёл встречу в Минске с Тарпищевым
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев провёл встречу в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
«Это мой учитель по теннису. И Ельцина научил играть, и меня заодно. Я в своё время неплохо освоил теннис, очень тяжёлый вид спорта. Там и мозги в порядке должны быть, и физика, и он самый травмоопасный. Но теннис — дело хорошее», — цитирует слова президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».
Затем Тарпищев подарил Лукашенко собственную книгу, написанную в 2022 году, — «Стресс рождает чемпионов. Загадки спортивной психологии». Президент Беларуси отметил, что не читал, но знаком с ней. «Стресс рождает чемпионов — я задумываюсь, ну как это? В этом есть большой смысл», — отметил Лукашенко.
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