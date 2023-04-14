Андрей Чесноков прокомментировал победу Медведева над Зверевым на «Мастерсе» в Монте-Карло

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился впечатлениями от победы Даниила Медведева над Александром Зверевым в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).
«Хороший матч. Зверев очень настроился на игру и очень хорошо играл. Но такой же матч был в Индиан-Уэллсе, хотя там не было матчбола. Однако Зверев там выиграл первый сет и имел брейк-пойнты, поэтому Даня выкарабкивался.
Погода в Монако просто ужасная! То, что Медведев может настроить и игрока, и трибуны против себя — это уже его конёк. Однажды он сам сказал, что во время одного матча все стали болеть против него, а это его заводило, и он играл лучше. Когда против него болеют, он хочет доказать, что лучше и не позволит публике получить удовольствие от того, что какой-то теннисист его обыграет.
Медведев и Зверев сыграли столько матчей, поэтому Саша должен понимать и быть настроенным на любые нюансы. Но когда случается такая ужасная травма и восемь месяцев вне тенниса… Я не знаю, как он сейчас играет. В этот раз на матчболе у Зверева не было уверенности. Какие-то ошибки и неуверенность не позволили Звереву выиграть матч. Зверев психологически не готов быть в том состоянии, в котором был до травмы. Ему нужны матчи и победы.
Что касается их рукопожатия после матча, то Зверев этим жестком показал, что он жмёт руку, но не с уважением. Если бы Надаль или Джокович начали показывать пальцы у рта, то это вызвало бы восторг у публики. Движение делает Медведев — у публики вылезает желчь. Но Дане до лампочки, нравится это им или нет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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