Дмитриева: Рублёв может рассчитывать на выход в финал турнира в Монте-Карло
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила шансы российского теннисиста Андрея Рублёва на выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло.
В полуфинале пятый сеяный Рублёв сыграет с представителем США восьмой ракеткой соревнований Тейлором Фритцем. Матч пройдёт завтра, 15 апреля, и начнётся не ранее 14:30 мск.
«Трудно сказать, как Рублёв сыграет с Фритцем. Победа Фритца над Циципасом была закономерной. Стефанос не готов. У него, видимо, болит плечо, и он вполсилы тренируется. Это было видно по американскому туру, где он играл неудачно. Мне кажется, что можно рассчитывать, что Рублёв может выйти в финал», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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