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Стала известна сетка турнира в Барселоне, где сыграют Алькарас, Хачанов, Циципас и Синнер

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 17 по 23 апреля.

Посев соревнований возглавил чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Илья Ивашко (Беларусь) – Нуну Боргес (Португалия).

Вторым сеяным турнира стал грек Стефанос Циципас. Он также пропустит первый круг, во втором Стефанос сыграет либо с аргентинцем Педро Качином, либо с нидерландцем Гийсом Броувером.

В основную сетку Барселоны попали два россиянина — Карен Хачанов (6) и Александр Шевченко. Хачанов во втором раунде сразится либо с квалифаером, либо с чилийцем Николасом Джарри. Соперник Шевченко в первом круге определится по итогам квалификации.

Интересные противостояния первого круга турнира в Барселоне:

Александр Бублик (Казахстан) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Маккензи Макдональд (США) – Бен Шелтон (США)

Диего Шварцман (Аргентина) – У Ибин (Китай).