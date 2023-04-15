Стала известна сетка турнира в Барселоне, где сыграют Алькарас, Хачанов, Циципас и Синнер

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 17 по 23 апреля.
Посев соревнований возглавил чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Илья Ивашко (Беларусь) – Нуну Боргес (Португалия).
Вторым сеяным турнира стал грек Стефанос Циципас. Он также пропустит первый круг, во втором Стефанос сыграет либо с аргентинцем Педро Качином, либо с нидерландцем Гийсом Броувером.
В основную сетку Барселоны попали два россиянина — Карен Хачанов (6) и Александр Шевченко. Хачанов во втором раунде сразится либо с квалифаером, либо с чилийцем Николасом Джарри. Соперник Шевченко в первом круге определится по итогам квалификации.
Интересные противостояния первого круга турнира в Барселоне:
Александр Бублик (Казахстан) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Маккензи Макдональд (США) – Бен Шелтон (США)
Диего Шварцман (Аргентина) – У Ибин (Китай).
- 15 апреля 2023
-
15:48
-
14:49
-
14:18
-
13:58
-
13:34
-
13:20
-
12:34
-
11:58
-
11:44
-
10:53
-
10:47
-
10:31
-
10:17
-
09:57
-
09:49
- 14 апреля 2023
-
23:04
-
22:25
-
22:16
-
22:01
-
20:35
-
20:10
-
20:04
-
19:50
-
19:40
-
19:15
-
19:04
-
18:22
-
18:01
-
17:45
-
17:29
-
17:20
-
16:45
-
15:58
-
15:35
-
15:25