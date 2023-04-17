Бушар: если бы я не думала, что ещё могу быть конкурентоспособной, у меня уже были бы дети

Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар, накануне старта турнира ITF W100 в Оэйраше (Португалия), заявила о том, что до сих пор верит в то, что ещё может быть конкурентоспособной.

«Если бы я до сих пор в это не верила, я бы не вкладывала столько училий и не тратила бы столько времени. Восстановление после травм требует много терпения, много энергии, а жизнь коротка. Я пытаюсь, потому что думаю, что я ещё способна на это. Если бы я в это не верила, у меня уже были бы дети или что-то ещё», — сказала Бушар на пресс-конференции.

Турнир в Португалии станет четвёртым для канадки в этом году.

Бушар – чемпионка одного турнира на уровне WTA (2014 год). Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона-2014, который она проиграла чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В том же году Эжени дошла до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и на «Ролан Гаррос».

В июне 2021 года Бушар перенесла операцию на плече. Эжени пропустила 17 соревновательных месяцев из-за череды травм.