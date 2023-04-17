У Димитрова украли часы за € 70 тыс. в Барселоне

Бывшую третью ракетку мира болгарского теннисиста Григора Димитрова ограбили во время возвращения с тренировки в Барселоне.
По информации El Caso, инцидент произошёл вечером в пятницу, 14 апреля.
Сообщается, что грабители подъехали к автомобилю Димитрова и сложили боковое зеркало. Когда теннисист высунул руку из окна, чтобы поправить зеркало, с неё сорвали часы стоимостью около € 70 тыс.
Спортсмен не стал вызывать полицию на месте, однако поехал в участок и подал заявление.
Как сообщил источник, полиция подозревает, что злоумышленники – профессиональные грабители-неаполитанцы, которые могли специально приехать в Барселону во время крупного турнира.
На турнире ATP-500 в Барселоне Димитров начнёт играть со второго круга, где встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом или Эмилио Гомесом из Эквадора.
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