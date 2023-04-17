«Я никогда не использовал перерывы в своих интересах». Зверев снова ответил Медведеву

Немецкий теннисист Александр Зверев вновь высказался о конфликте с первой ракеткой России Даниилом Медведевым.
Напомним, после поражения от Медведева в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Зверев обвинил россиянина в нарушении принципов фэйр-плей, назвав его «одним из самых нечестных игроков в мире». Медведев, услышав это, в частности, посоветовал немцу посмотреть на себя в зеркало.
«Он сказал, что я не тот, кто должен говорить что-то подобное? Думаю, что я из тех, кто может так говорить, потому что я никогда в жизни не использовал туалетный перерыв в своих интересах. Я никогда ни в коем случае не брал ненужный медицинский тайм-аут.
Я выигрываю и проигрываю в теннисе. Я из тех, кто очень гордится этим. Конечно, иногда я ломаю ракетку, у меня тоже бывают такие проблемы. Но думаю, что я из тех, кто принимает и победы, и поражения.
О матче и о нём вообще, о наших предыдущих матчах, я думаю, люди должны составить собственное мнение, и это всё, что я могу сказать по этому поводу. Если он хочет поговорить со мной, я всегда буду рад, у меня нет с этим проблем. Но я думаю, что у людей должно сложиться собственное мнение. Вот и всё», — приводит слова Зверева Sportskeeda.
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