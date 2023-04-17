Кудерметова и Потапова обыграли Остапенко и Киченок на старте турнира в Штутгарте

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова успешно стартовали на грунтовом турнире категории WTA-500 в помещении, который проходит в Штутгарте (Германия).
В стартовом матче парного разряда Кудерметова и Потапова неожиданно обыграли первых сеяных латвийку Елену Остапенко и украинку Людмилу Киченок со счётом 3:6, 6:4, [10:6]. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Кудерметова и Потапова один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи. На счету Остапенко и Киченок один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Следующими соперницами россиянок станут победительницы матча Кристина Бушкэ (Испания)/Оксана Калашникова (Грузия) — Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия).
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