Екатерина Александрова на двух тай-брейках проиграла Векич на старте турнира в Штутгарте
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18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого составил € 780 637.
В первом круге соревнований Александрова со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (5:7) проиграла 23-й ракетке мира представительнице Хорватии Донне Векич. Поединок теннисисток продлился 2 часа и 13 минут. Александрова семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Векич 10 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде соревнований в Штутгарте Векич сразится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Мария Саккари (Греция, 8).
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