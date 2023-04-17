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Екатерина Александрова на двух тай-брейках проиграла Векич на старте турнира в Штутгарте

Екатерина Александрова на двух тай-брейках проиграла Векич на старте турнира в Штутгарте
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18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого составил € 780 637.

В первом круге соревнований Александрова со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (5:7) проиграла 23-й ракетке мира представительнице Хорватии Донне Векич. Поединок теннисисток продлился 2 часа и 13 минут. Александрова семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Векич 10 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде соревнований в Штутгарте Векич сразится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Мария Саккари (Греция, 8).

Штутгарт. 1-й круг
17 апреля 2023, понедельник. 19:15 МСК
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 5  
7 9 		7 7  
         
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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