Украинская теннисистка Киченок после поражения отказалась от рукопожатия с россиянками
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Представительница Украины Людмила Киченок, выступавшая в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, отказалась пожимать руку российским спортсменкам Анастасии Потаповой и Веронике Кудерметовой после поражения в матче на грунтовом турнире категории WTA-500 в помещении, который проходит в Штутгарте (Германия).
Встреча первого круга в женском парном разряде завершилась победой российских спортсменок со счётом 3:6, 6:4, 10:6. Общая продолжительность матча составила 1 час 27 минут.
По традиции после завершения матча теннисисты подходят к сетке и обмениваются рукопожатиями. Однако украинка Киченок сразу направилась к судье, не подходя к российским спортсменкам. Представительница Латвии Елена Остапенко пожала руку Потаповой и Кудерметовой.
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