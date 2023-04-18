Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Украинская теннисистка Киченок после поражения отказалась от рукопожатия с россиянками

Украинская теннисистка Киченок после поражения отказалась от рукопожатия с россиянками
Аудио-версия:
Комментарии

Представительница Украины Людмила Киченок, выступавшая в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, отказалась пожимать руку российским спортсменкам Анастасии Потаповой и Веронике Кудерметовой после поражения в матче на грунтовом турнире категории WTA-500 в помещении, который проходит в Штутгарте (Германия).

Встреча первого круга в женском парном разряде завершилась победой российских спортсменок со счётом 3:6, 6:4, 10:6. Общая продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

По традиции после завершения матча теннисисты подходят к сетке и обмениваются рукопожатиями. Однако украинка Киченок сразу направилась к судье, не подходя к российским спортсменкам. Представительница Латвии Елена Остапенко пожала руку Потаповой и Кудерметовой.

Материалы по теме
«Теперь «Спартак» знают везде». Потапова отбилась от каверзных вопросов
Эксклюзив
«Теперь «Спартак» знают везде». Потапова отбилась от каверзных вопросов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023