Кудерметова выиграла второй сет в матче с американкой Гауфф
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Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Вероника Кудерметова выиграла второй сет в матче первого круга турнира категории WTA-500, проходящего в Штутгарте, в котором она играет против американской спортсменки, шестой ракетки мира Кори Гауфф.
Счёт первых двух сетов — 1-1 (2:6, 6:4). Сейчас идёт третий сет встречи, которая продолжается уже два часа, за текстовой трансляцией матча можно следить на «Чемпионате».
Победитель матча Гауфф — Кудерметова во втором круге встретится с россиянкой Анастасией Потаповой. Дата и время матча будут известны чуть позже.
Турнир проходит в Штутгарте (Германия), спортсмены играют на грунтовом покрытии. Финальный матч состоится в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд турнира составляет € 780 637.
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