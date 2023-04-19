Кудерметова проиграла Гауфф в первом круге турнира WTA-500 в Штутгарте
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова (13-й номер рейтинга WTA) не смогла преодолеть барьер первого круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), уступив в упорном поединке шестой ракетке мира американке Кори Гауфф (2:6, 6:4, 6:7 (3:7)).
Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут.
Американка сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти. Кудерметова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 16.
Во втором круге соперницей Гауфф станет ещё одна россиянка Анастасия Потапова, которая в своём стартовом поединке оказалась сильнее Петры Мартич из Хорватии.
Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет € 780 637.
Штутгарт. 1-й круг
19 апреля 2023, среда. 14:40 МСК
6
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
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|7 7
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|6
|6 3
13
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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