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Кудерметова проиграла Гауфф в первом круге турнира WTA-500 в Штутгарте

Кудерметова проиграла Гауфф в первом круге турнира WTA-500 в Штутгарте
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова (13-й номер рейтинга WTA) не смогла преодолеть барьер первого круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), уступив в упорном поединке шестой ракетке мира американке Кори Гауфф (2:6, 6:4, 6:7 (3:7)).

Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут.

Американка сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти. Кудерметова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге соперницей Гауфф станет ещё одна россиянка Анастасия Потапова, которая в своём стартовом поединке оказалась сильнее Петры Мартич из Хорватии.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет € 780 637.

Штутгарт. 1-й круг
19 апреля 2023, среда. 14:40 МСК
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
2 		6 6 3
         
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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