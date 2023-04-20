Свёнтек прокомментировала попадание в список 100 самых влиятельных женщин по версии TIME

Польская теннисистка, первая ракетка мира в одиночном разряде Ига Свёнтек высказалась о том, что попала в список 100 самых влиятельных женщин по версии журнала TIME.

Также польская спортсменка отметила заслуги американской горнолыжницы Микаэлы Шиффрин, с которой Ига находится в приятельских отношениях и которая в завершившемся зимнем сезоне стала абсолютной рекордсменкой по победам на этапах Кубка мира.

«Я очень горжусь собой, что могу быть там, это невероятная честь. С одной стороны, я даже не знаю, как это произошло: когда я живу своей жизнью день за днём, я не думаю о вещах вроде этой, но я очень счастлива, что моя работа была признана на корте и за его пределами, это то, над чем мы усердно работаем. И Микаэла тоже проделала большую работу. Всё это вызвало у меня мурашки по коже, это то, что мотивировало меня работать ещё усерднее в следующем году», — сказала Свёнтек на пресс-конференции в Штутгарте.