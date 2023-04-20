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Третий сеяный Каспер Рууд не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Барселоне

Третий сеяный Каспер Рууд не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Барселоне
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче третьего круга третий сеяный Рууд потерпел поражение от 32-й ракетки мира аргентинца Франсиско Серундоло (15) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Продолжительность встреча составила 1 час и 55 минут. Рууд два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Серундоло один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал Серундоло сразится с британцем Даниэлем Эвансом, который ранее одолел россиянина Карена Хачанова.

Барселона. 3-й круг
20 апреля 2023, четверг. 19:35 МСК
Каспер Рууд
3
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3  
7 7 		6  
         
Франсиско Серундоло
32
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
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