Третий сеяный Каспер Рууд не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Барселоне
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
В матче третьего круга третий сеяный Рууд потерпел поражение от 32-й ракетки мира аргентинца Франсиско Серундоло (15) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Продолжительность встреча составила 1 час и 55 минут. Рууд два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Серундоло один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в полуфинал Серундоло сразится с британцем Даниэлем Эвансом, который ранее одолел россиянина Карена Хачанова.
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