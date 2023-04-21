Вердаско — Надалю: ты настоящая легенда. Надеюсь, мы скоро снова увидим тебя на корте

Бывшая седьмая ракетка мира, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии испанский теннисист Фернандо Вердаско поддержал 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», экс первую ракетку мира Рафаэля Надаля после известий о пропуске испанцем грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
«Ты настоящая легенда, несмотря ни на что. Надеюсь, мы скоро снова увидим тебя на корте», — написал Вердаско под постом Надаля в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Надаль не выступит на «Мастерсе» в Мадриде. Испанский теннисист объяснил своё решение тем, что продолжает восстанавливаться после травмы и не хочет соревноваться, будучи не в самой оптимальной спортивной форме. Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.
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