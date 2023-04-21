Анастасия Потапова проиграла первый сет в матче с Гарсией на турнире в Штутгарте

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором 24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова встречается с представительницей Франции Каролин Гарсией (пятая ракетка мира).
Позади первый сет, который завершился победой французской теннисистки со счётом 6:4.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова – Каролин Гарсия в четвертьфинале грунтового турнира в Штутгарте.
Счёт личных встреч между теннисистками до сегодняшнего противостояния был равный — 1-1. Оба предыдущих матча между ними состоялись в первых кругах турниров. В Тяньцзине-2019 Гарсия победила в трёх сетах (2:6, 6:2, 6:2), а в Остраве-2021 Потапова взяла верх в двух партиях (6:2, 7:6).
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