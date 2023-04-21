Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова проиграла первый сет в матче с Гарсией на турнире в Штутгарте

Анастасия Потапова проиграла первый сет в матче с Гарсией на турнире в Штутгарте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором 24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова встречается с представительницей Франции Каролин Гарсией (пятая ракетка мира).

Позади первый сет, который завершился победой французской теннисистки со счётом 6:4.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова – Каролин Гарсия в четвертьфинале грунтового турнира в Штутгарте.

Счёт личных встреч между теннисистками до сегодняшнего противостояния был равный — 1-1. Оба предыдущих матча между ними состоялись в первых кругах турниров. В Тяньцзине-2019 Гарсия победила в трёх сетах (2:6, 6:2, 6:2), а в Остраве-2021 Потапова взяла верх в двух партиях (6:2, 7:6).

Штутгарт. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 16:40 МСК
Анастасия Потапова
24
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		6 0
6 		3 1
         
Каролин Гарсия
5
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023