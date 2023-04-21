Новак Джокович проиграл 70-й ракетке мира и покидает турнир в Баня-Луке

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), неожиданно уступив в матче 1/4 финала соотечественнику Душану Лайовичу (70-я ракетка мира).

Игра завершилась победой Лайовича со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Общая продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 16 заработанных. У Лайовича три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Стоит отметить, что на тай-брейке во втором сете Лайовичу удалось отыграть тройной сетбол — Джокович вёл со счётом 6:3 к тому моменту.

В полуфинале Лайович сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия, 4) — Иржи Легечка (Чехия, 6).

Финальный матч на турнире в Баня-Луке будет сыгран в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд соревнований составляет € 562 815.