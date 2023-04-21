Видеообзор победы Анастасии Потаповой над Каролин Гарсией на турнире в Штутгарте

24-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче 1/4 финала представительницу Франции Каролин Гарсию (пятая в рейтинге WTA).
Игра завершилась волевой победой российской теннисистки со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Общая продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
За выход в финал турнира в Штутгарте Анастасия Потапова сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Грунтовый турнир категории WTA-500 проходит в Штутгарте (Германия) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований превышает € 780 тыс.
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