Чемпионская гонка WTA, 24 апреля: Потапова поднялась на две позиции

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в женском одиночном разряде. Лидерство продолжает удерживать победительница Australian Open белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина. На третью строчку поднялась полька Ига Свёнтек, защитившая титул на прошедшем грунтовом турнире в Штутгарте. Российская теннисистка Анастасия Потапова поднялась на две позиции и теперь занимает 17-е место.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA. 24 апреля

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 3830 очков.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3266.

3 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 2280.

4 (3). Джессика Пегула (США) — 2090.

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 1625.

7 (7). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1546.

8 (8). Кори Гауфф (США) — 1305.

9 (9). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1171.

10 (10). Магда Линетт (Польша) — 1112…



17 (19). Анастасия Потапова (Россия) — 931...

20 (20). Варвара Грачёва (Россия) — 738.

21 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 733.

22 (22). Вероника Кудерметова (Россия) — 718…

28 (26). Людмила Самсонова (Россия) — 613…

30 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 568…

49 (48). Анна Калинская (Россия) — 353…

60 (59). Анна Блинкова (Россия) — 300…

82 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 186…

88 (88). Диана Шнайдер (Россия) — 171…

90 (90). Эрика Андреева (Россия) — 169