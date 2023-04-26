Циципас: для меня Федерер — лучший в истории, потом выберу Надаля

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас ответил на вопрос, кто, по его мнению, является сильнейшим теннисистом из «Большой тройки» и величайшим игроком в истории.

«Для меня место лучшего в истории не зависит от титулов, количества турниров «Большого шлема» или количества выигранных матчей. G.O.A.T ( c англ. «величайший из всех времен». — Прим. «Чемпионата») должен быть игроком, который привлёк наибольшее количество поклонников на теннисный корт, тем, кто больше всего вдохновлял людей делать что-то полезное в своей жизни. Если суммировать всё это в ком-то, то это Роджер Федерер. Я остановлюсь на нём, а потом выберу Рафу Надаля. Матадор. Идеальное определение борца в спорте и человека, который никогда не сдаётся. В этом отношении нет никого лучше него», — приводит слова Циципаса Marca.