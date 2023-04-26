Паула Бадоса: в матчах с лучшими теннисистками мне не хватает удачи

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась ожиданиями от грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«В матчах с лучшими мне не хватает удачи. У меня хороший уровень, и я рада выступать на таком высоком уровне. Надеюсь, на этой неделе матчи с именитыми соперницами завершатся в мою пользу. Я проделала серьёзную работу. Надеюсь, переломный момент в сезоне наступит в Мадриде», — приводит слова Бадосы Tennis Up To Date.

Напомним, турнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 6 мая. Бадоса начнёт своё выступление на соревнованиях со второго круга. В матче второго круга испанская теннисистка встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Игра пройдёт завтра, 27 апреля. Начало матча — в 12:00 мск.