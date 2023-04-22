Соболенко: напряглась в матче с Бадосой, чтобы не расстраивать своего парня
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Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о поддержке со стороны её партнёра, белорусского хоккеиста Константина Кольцова.
«Его поддержка очень важна. Пару раз во время последнего матча я смотрела на него и видела, что он нервничает. Я не хотела его видеть. Думаю, он виноват в том, что я начала проигрывать (смеётся). Я напряглась сильнее, чтобы выиграть этот матч и не дать ему повода для печали», — приводит слова Соболенко Sportskeeda.
Напомним, накануне Соболенко одержала победу в матче 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) с испанской теннисисткой, 31-й ракеткой мира Паулой Бадосой. Встреча завершилась победой белорусской спортсменки со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
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