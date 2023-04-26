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Федерация тенниса Украины просит отстранить от турниров россиян, имеющих контракты с ЦСКА

Федерация тенниса Украины просит отстранить от турниров россиян, имеющих контракты с ЦСКА
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Федерация тенниса Украины (ФТУ) просит Международную федерацию тенниса (ITF), руководство ATP и WTA, а также организаторов всех турниров «Большого шлема» отстранить россиян, имеющих контракты с ЦСКА.

«В заявлении МОК от 28 марта, в статье 4, говорится, что все российские и белорусские атлеты, имеющие контракты с вооружёнными силами своих стран или с национальными правоохранительными службами, не могут участвовать в международных турнирах. Согласно этим рекомендациям ФТУ просит теннисные организации сделать невозможными выступления и присутствие на соревнованиях игроков и тренеров из стран, которые имеют контракты с центральным спортивным клубом армии», — говорится в заявлении.

ФТУ также приложила к своему обращению следующий список:

Вероника Кудерметова (13-я ракетка мира), Виталия Дьяченко, Полина Кудерметова, Иван Гахов, Евгений Донской, Аслан Карацев, Аликбек Качмазов, Вера Звонарёва, Алексей Жук (тренер), Михаил Чесалов (тренер), Анна Пикалова (тренер), Мария Солдатова (тренер).

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