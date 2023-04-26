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Анастасия Павлюченкова пробилась во 2-й круг турнира в Мадриде, где сразится с Касаткиной

Анастасия Павлюченкова пробилась во 2-й круг турнира в Мадриде, где сразится с Касаткиной
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Павлюченкова, выступающая на турнире по защищённому рейтингу, в упорной борьбе обыграла представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (WC) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7). Встреча продлилась 2 часа и 55 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Хименес-Касинцевой два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Павлюченковой станет её соотечественница, восьмая ракетка мира Дарья Касаткина (8).

Мадрид (ж). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 17:20 МСК
Виктория Хименес-Касинцева
Андорра
Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 6 7
6 		6 5 7 9
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Комментарии
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