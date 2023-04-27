Мадрид-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей второго игрового дня

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Завершился второй игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее интересных матчей.

Мирра Андреева (Россия, WC) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 6:4

Анна Калинская (Россия) — Бренда Фрухвиртова (Чехия, WC) — 2:6, 6:4, 6:4

Сиюй Ван (Китай) — Варвара Грачёва (Россия) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

Нурия Парризас-Диас (Испания, Q) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:0

Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, WC) — 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7)

Камила Джорджи (Италия) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — 6:4, 4:6, отказ Джорджи

Эжени Бушар (Канада, Q) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 6:7 (6:8), 6:2, 6:2

Жаклин Кристиан (Румыния, SR) — Слоан Стивенс (США) — 5:7, 6:4, 6:4

Итоги остальных встреч, а также турнирную сетку соревнований вы можете посмотреть на «Чемпионате»: