Мадрид-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей второго игрового дня

Завершился второй игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее интересных матчей.
Мирра Андреева (Россия, WC) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 6:4
Анна Калинская (Россия) — Бренда Фрухвиртова (Чехия, WC) — 2:6, 6:4, 6:4
Сиюй Ван (Китай) — Варвара Грачёва (Россия) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4
Нурия Парризас-Диас (Испания, Q) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:0
Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, WC) — 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7)
Камила Джорджи (Италия) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — 6:4, 4:6, отказ Джорджи
Эжени Бушар (Канада, Q) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 6:7 (6:8), 6:2, 6:2
Жаклин Кристиан (Румыния, SR) — Слоан Стивенс (США) — 5:7, 6:4, 6:4
Итоги остальных встреч, а также турнирную сетку соревнований вы можете посмотреть на «Чемпионате»:
- 27 апреля 2023
-
01:00
-
00:47
-
00:14
- 26 апреля 2023
-
23:12
-
23:01
-
22:55
-
22:46
-
22:31
-
22:16
-
22:15
-
21:54
-
21:45
-
21:45
-
21:43
-
21:30
-
20:56
-
20:33
-
20:31
-
20:24
-
20:10
-
20:05
-
19:21
-
19:21
-
18:43
-
18:04
-
17:53
-
17:45
-
17:21
-
17:08
-
16:54
-
16:26
-
15:57
-
14:55
-
14:42
-
13:52